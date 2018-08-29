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17:33, 29 августа 2018 1 768
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В Рязанской области будут продавать алкоголь в День знаний, но есть нюанс

В Рязанской области будут продавать алкоголь в День знаний, но есть нюанс

В Рязанской области будут продавать алкоголь в День знаний, 1 сентября. Это связано с тем, что праздник выпал на выходной день — субботу.

Напомним, по принятому в 2013 году закону в Рязанской области запрещена продажа в розницу спиртного в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября), День знаний (1 сентября).

В случае же, если 1 сентября выпадает на выходной, то «сухой закон» переносят на первый рабочий день следующей недели.

Напомним, что линейки в школах не стали переносить на понедельник.


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