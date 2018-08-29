В Рязанской области будут продавать алкоголь в День знаний, но есть нюанс

В Рязанской области будут продавать алкоголь в День знаний, 1 сентября. Это связано с тем, что праздник выпал на выходной день — субботу.
Напомним, по принятому в 2013 году закону в Рязанской области запрещена продажа в розницу спиртного в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября), День знаний (1 сентября).
В случае же, если 1 сентября выпадает на выходной, то «сухой закон» переносят на первый рабочий день следующей недели.
Напомним, что линейки в школах не стали переносить на понедельник.