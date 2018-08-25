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16:26, 25 августа 2018 192
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Сбежавшему из скопинской колонии жителю Подмосковья вынесли приговор

Сбежавшему из скопинской колонии жителю Подмосковья вынесли приговор

Фото: Pixabay.com

Сбежавшему из скопинской колонии жителю Подмосковья вынесли приговор, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

25-летний заключенный отбывал наказание по статье 158 УК РФ (кража). В феврале он сбежал. На следующий день его задержали во Владимирской области и вернули в места лишения свободы.

В отношении обвиняемого возбудили дело по части 1 статьи 313 УК РФ. Скопинский райсуд назначил мужчине полтора года колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.


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