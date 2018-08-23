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17:18, 23 августа 2018 171
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«Калашников» представил концепт электроавтомобиля в кузове ИЖ «Комби»

«Калашников» представил концепт электроавтомобиля в кузове ИЖ «Комби»

«Калашников» представил электрический концепт-кар электромобиля CV-1 в кузове ИЖ «Комби». Об этом сообщил сайт концерна.

Разрабочтики утверждают, что представленный образец является стендом для тестирования «разрабатываемых сложных систем».

«Батарея электрического суперкара запитывает революционный инвертор, с габаритами 50×50×100 см и массой в 50 кг, и позволяет развивать мощности до 1.2 МВт полезной нагрузки. Емкость батареи — 90 кВт/ч», — говорится в сообщении.

Заявленный запас хода автомобиля — 350 километров. О перспективах серийного производства пока не сообщается.

Фото с сайта Калашников Media


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