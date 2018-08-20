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18:01, 20 августа 2018 238
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Во вторник в нескольких домах на улице Гоголя отключат воду

Во вторник в нескольких домах на улице Гоголя отключат воду

Во вторник, 21 августа, в нескольких домах на улице Гоголя в Рязани отключат воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до 17:00 водоснабжения не будет в домах №40, №42, №44, №36 корпус 1 (детский сад №99) по улице Гоголя.


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