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16:29, 15 августа 2018 150
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С начала года за незаконные земляные работы в Рязани оштрафовали 56 нарушителей

С начала года за незаконные земляные работы в Рязани оштрафовали 56 нарушителей

Фото: Администрация Рязани

С начала 2018 года в Рязани оштрафовали 56 нарушителей, которые проводили земляные работы без ордера. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

За незаконные дорожные, строительные, аварийные и прочие земляные работы их оштрафовали на общую сумму 183 000 рублей.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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