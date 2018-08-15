Беспилотник проверил рязанские леса на пожары. Об этом сообщил
В среду, 15 августа, состоялся очередной запуск дрона SupercamS-250с.
40-километровый полет по маршруту Ершово — Екшур — Оськино — Спас-Клепики — Ершово проходил 30 минут. Возгораний не обнаружено.
Беспилотник может пролететь до 80 километров за три часа. Он оснащен фото- и видеокамерой, тепловизором. Управляют дроном два оператора.
При помощи аппарата специалисты могут отслеживать лесные пожары, незаконные рубки, а также изменения популяций и миграций животных.