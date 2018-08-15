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19:37, 15 августа 2018 130
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Беспилотник проверил рязанские леса на пожары

Беспилотник проверил рязанские леса на пожары

Беспилотник проверил рязанские леса на пожары. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В среду, 15 августа, состоялся очередной запуск дрона SupercamS-250с.

40-километровый полет по маршруту Ершово — Екшур — Оськино — Спас-Клепики — Ершово проходил 30 минут. Возгораний не обнаружено.

Беспилотник может пролететь до 80 километров за три часа. Он оснащен фото- и видеокамерой, тепловизором. Управляют дроном два оператора.

При помощи аппарата специалисты могут отслеживать лесные пожары, незаконные рубки, а также изменения популяций и миграций животных.


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