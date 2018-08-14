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12:57, 14 августа 2018 488
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Пятерых рязанцев через суд заставили провериться на туберкулез

Пятерых рязанцев через суд заставили провериться на туберкулез

Фото: Pixabay.com

Пятерых жителей Ухоловского района через суд заставили провериться на туберкулез. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Прокуратура установила, что состоящие на учете в наркологическом кабинете граждане не приходили флюорографическое обследование. По закону, они должны были делать это два раза в год.

«Уклонение ответчиков от прохождения медицинского обследования влечет за собой не только риск заболевания туберкулезом, но также его несвоевременное выявление, переход в активную и заразную форму заболевания, создает угрозу жизни и здоровью других граждан», — отметили в пресс-релизе.

Добровольно обследование во время рассмотрения дел прошли семь человек. Еще пятеро должны сделать это в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.


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