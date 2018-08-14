Пятерых рязанцев через суд заставили провериться на туберкулез

Пятерых жителей Ухоловского района через суд заставили провериться на туберкулез. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
Прокуратура установила, что состоящие на учете в наркологическом кабинете граждане не приходили флюорографическое обследование. По закону, они должны были делать это два раза в год.
«Уклонение ответчиков от прохождения медицинского обследования влечет за собой не только риск заболевания туберкулезом, но также его несвоевременное выявление, переход в активную и заразную форму заболевания, создает угрозу жизни и здоровью других граждан», — отметили в пресс-релизе.
Добровольно обследование во время рассмотрения дел прошли семь человек. Еще пятеро должны сделать это в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.