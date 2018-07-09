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18:38, 9 июля 2018 320
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Во вторник Шпалозавод останется без холодной воды

Во вторник Шпалозавод останется без холодной воды

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 10 июля, поселок Шпалозавод останется без холодной воды. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Воду отключат с 10:00 до 16:00 из-за ремонта.


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