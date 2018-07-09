Во вторник Шпалозавод останется без холодной воды

Во вторник, 10 июля, поселок Шпалозавод останется без холодной воды. Об этом
Воду отключат с 10:00 до 16:00 из-за ремонта.
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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 10 июля, поселок Шпалозавод останется без холодной воды. Об этом
Воду отключат с 10:00 до 16:00 из-за ремонта.
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