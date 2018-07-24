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19:40, 24 июля 2018 177
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В Сараях положили 700 метров асфальта

В Сараях положили 700 метров асфальта

В Сараях положили 700 метров нового асфальта на улице Большие Сараи. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщила администрация района.

Раньше дорога была грунтовой. «Жители улицы передают теплые слова благодарности дорожным строителям», — говорится в сообщении.


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