Суд оставил Серебренникова под домашним арестом до 22 августа

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом до 22 августа обвиняемого в хищении бюджетных средств режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, передает «
Тем же постановлением домашний арест продлили бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта Софье Апфельбаум.
Следственный комитет наставал на продлении домашнего ареста, утверждая, что обвиняемые могут скрыться от следствия, надавить на свидетелей или другим способом помешать процессу. Защита просила отпустить Серебренникова под залог в 68 млн рублей.
Напомним, фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах из бюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» (часть 4 статьи 159 УК РФ).