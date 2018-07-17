Заключенный скопинской колонии пытался получить гашиш за взятку в 40 тысяч

Заключенный ИК-5, расположенной в Скопинском районе, дал взятку сотруднику колонии, чтобы получить наркотики. Об этом сообщил
Осужденный заплатил 40 тысяч рублей за доставку гашиша, который он собирался продавать. Действуя в рамках оперативных мероприятий, начальник отряда принял деньги и встретился с поставщиком, отдавшим ему 381 грамм наркотика.
Незаконные действия заключенного пресекли. В отношении него возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и части 3 статьи 30 части 3 статьи 291 УК РФ. Их передали в суд для рассмотрения по существу.