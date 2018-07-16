В Шлаковом снесут шесть домов

В рязанском поселке Шлаковый снесут шесть домов. Постановление мэрии о развитии территорий 1-го проезда Ломоносова, улиц Пугачева, Матросова и Разина опубликовали в «Рязанских ведомостях».
На участке площадью 0,5 га располагается шесть одноэтажных кирпичных и бревенчатых домов 1957-58 годов постройки:
- 1-й проезд Ломоносова №№ 16/12,18, 20/9;
- улица Матросова №17;
- улица Разина №№ 8/15, 10.
Здания снесут или реконструируют за счет инвестора.
Также на участке располагается нежилое муниципальное здание, которое сносить не планируют.