Студенты РГАТУ отправились на практику в крупнейшие предприятия Рыбновского района

Студенты рязанского агротехнологического университета имени Костычева отправились на практику в крупнейшие предприятия АПК Рыбновского района. Их посетили специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия региона и преподаватели вуза.
В ООО «АПК «Русь» студенты трудятся в составе ветеринарного, животноводческого и механизированного отрядов. «Условиями проживания и отношением специалистов очень довольны, работать интересно и легко. Лично я думаю и преддипломную практику проходить на этом предприятии», — рассказала командир ветеринарного отряда Евгения Рыданова.
Студенты проводят вакцинацию телят, дезобработку и лечение животных. «Наши специалисты довольны, ребята с поставленными задачами справляются, работают с энтузиазмом», — отметил гендиректор предприятия Григорий Яловенко.
Учащиеся РГАТУ также трудятся в ООО «ВакинскоеАгро», где они участвуют в проведении зооветеринарных мероприятий: обработке копыт, уходе и кормлении животных, работают в программах «Селэкс» и DairyPlan.
Будущие ветеринарные врачи занимаются лечением животных, принимают участие в контрольных дойках. Студенты вуза Расул Кучмезов и Кристина Воробьева уже получили приглашение на работу и после окончания вуза готовы трудоустроиться в хозяйство.