Николая Любимова попросили помочь с покупкой аппаратов УЗИ для будущих ветеринаров. К губернатору в пятницу, 13 июля, обратилась декан ветфака РГАТУ имени Костычева Ирина Быстрова,
Быстрова пояснила, что современные аппараты нужны студентам во время практики.
«Мы обязательно будем помогать, — заявил Любимов. — Очень важно, чтобы будущие специалисты осваивали новые технологии на стадии обучения. Регион заинтересован в подготовке высокопрофессиональных кадров для АПК и других отраслей».
По поручению главы региона технику закупят к 1 сентября. Также для студентов организуют занятия в профильных учреждениях.