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9:43, 14 июля 2018 100
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Любимова попросили помочь с покупкой аппаратов УЗИ для будущих ветеринаров

Любимова попросили помочь с покупкой аппаратов УЗИ для будущих ветеринаров

Фото: Pixabay.com

Николая Любимова попросили помочь с покупкой аппаратов УЗИ для будущих ветеринаров. К губернатору в пятницу, 13 июля, обратилась декан ветфака РГАТУ имени Костычева Ирина Быстрова, сообщил сайт регионального правительства.

Быстрова пояснила, что современные аппараты нужны студентам во время практики.

«Мы обязательно будем помогать, — заявил Любимов. — Очень важно, чтобы будущие специалисты осваивали новые технологии на стадии обучения. Регион заинтересован в подготовке высокопрофессиональных кадров для АПК и других отраслей».

По поручению главы региона технику закупят к 1 сентября. Также для студентов организуют занятия в профильных учреждениях.


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