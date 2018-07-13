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12:09, 13 июля 2018 442
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Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшие ТОС, двор и подъезд

Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшие ТОС, двор и подъезд

Фото: Администрация Рязани

Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшие ТОС, двор и подъезд. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Комитеты (советы) территориального общественного самоуправления поселков, кварталов, микрорайонов, советы многоквартирных домов, активисты общественного самоуправления могут подать заявки до 28 июля.

Смотр-конкурс проводится в Рязани в двадцатый раз. В прошлом году подали 228 заявок от ТОС и активистов, 98 участников стали победителями.

Заявки принимает отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации города по адресу: улица Каширина, дом №1, 3 этаж (Ресурсный центр «ДОМ ТОС»). Также их можно отправить по электронной почте: otdeltos@mail.ru.

Справки по телефонам: 95-69-16, 95-69-15.


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