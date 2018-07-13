Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшие ТОС, двор и подъезд. Об этом
Комитеты (советы) территориального общественного самоуправления поселков, кварталов, микрорайонов, советы многоквартирных домов, активисты общественного самоуправления могут подать заявки до 28 июля.
Смотр-конкурс проводится в Рязани в двадцатый раз. В прошлом году подали 228 заявок от ТОС и активистов, 98 участников стали победителями.
Заявки принимает отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации города по адресу: улица Каширина, дом №1, 3 этаж (Ресурсный центр «ДОМ ТОС»). Также их можно отправить по электронной почте:
Справки по телефонам: 95-69-16, 95-69-15.