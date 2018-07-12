Платную парковку на площади Ленина перенесут

В четверг, 12 июля, на заседании рязанской гордумы депутаты приняли решение дополнить список улиц, на которых будут оборудованы платные стоянки. В перечень внесли улицу Петрова, площади Свободы и Соборную.
Вопрос о расширении зоны платных парковок возник из-за реконструкции площади Ленина. Стоянку, находящуюся в ее пределах, демонтируют.
«В связи с этим мы ожидаем отток автомобилей на близлежащие улицы. Чтобы там не возникло заторов, которые мы видели при отсутствии платных парковочных мест, вводим эти три улицы», — объяснил председатель гордумы Владислав Фролов.
По его словам, стоимость платной парковки будет соответствовать общему тарифу — 20 руб в час, первые 15 минут — бесплатно.
«Все средства, полученные от оплаты парковок, идут на благоустройство города», — добавил Фролов.