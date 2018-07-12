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Группа Swanky Tunes записала для рязанцев видеоприглашение на PAPRICO FEST, который пройдет в «Окской Жемчужине» 21 июля. Музыканты выступят на одной из сцен фестиваля с 1:00 до 2:30 часов ночи.
Swanky Tunes — одни из ведущих участников мировой танцевальной сцены. Они стали первыми российскими продюсерами, которые записали совместные работы с такими мировыми звездами, как Tiesto, Kaskade, Far East Movement.
Напомним, PAPRICO FEST продлится до пяти утра. Территорию «Окской Жемчужины» разделят на развлекательные зоны. Гости праздника смогут посетить площадку инновационного звучания, фотозону с панорамным селфи, зоны виртуальной реальности, Сross Fit & Bikini и глобального маркета — свободной продажи товаров ручной работы.