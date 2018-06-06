Рязанская ГИБДД рассказала о режиме работы в праздники

Рязанская госавтоинспекция не будет работать в праздничные дни. Об этом сообщила
ГИБДД будет закрыта с 10 по 12 июня. С 13 июня госавтоинспекция продолжит работу в обычном режиме.
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Рязанская госавтоинспекция не будет работать в праздничные дни. Об этом сообщила
ГИБДД будет закрыта с 10 по 12 июня. С 13 июня госавтоинспекция продолжит работу в обычном режиме.
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