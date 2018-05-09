В центре Рязани «Шевроле» въехала в маршрутку. Фото

В центре Рязани иномарка въехала в маршрутку. Фотографии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло в среду, 9 мая. На перекрестке улиц Ленина и Николодворянской Chevrolet столкнулась с маршруткой №68.
Информация об аварии уточняется.
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В центре Рязани иномарка въехала в маршрутку. Фотографии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло в среду, 9 мая. На перекрестке улиц Ленина и Николодворянской Chevrolet столкнулась с маршруткой №68.
Информация об аварии уточняется.
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Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.