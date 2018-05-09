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18:01, 9 мая 2018 409
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В центре Рязани «Шевроле» въехала в маршрутку. Фото

В центре Рязани «Шевроле» въехала в маршрутку. Фото

В центре Рязани иномарка въехала в маршрутку. Фотографии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло в среду, 9 мая. На перекрестке улиц Ленина и Николодворянской Chevrolet столкнулась с маршруткой №68.

Информация об аварии уточняется.


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Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

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