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9:04, 8 мая 2018 626
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На Северном обходе столкнулись четыре машины

На Северном обходе столкнулись четыре машины

Утром во вторник, 8 мая, на Северном обходе столкнулись четыре машины. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла по направлению к городу. На месте образуется пробка.

Официальных данных о ДТП пока нет.


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