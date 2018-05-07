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16:55, 7 мая 2018 235
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В рязанской больнице пациенту восстановили череп при помощи 3D-принтера

В рязанской больнице пациенту восстановили череп при помощи 3D-принтера

Фото: Pixabay.com

В рязанской ОКБ пациенту восстановили череп при помощи 3D-принтера. Операцию провели к конце апреля. Ее признали успешной, сообщил сайт регионального минздрава.

Часть костей черепа мужчина потерял из-за травмы.

«Когда пациент получает травму головы, часто случается отек. В таких случаях по показаниям удаляют часть костей черепа. Это делается для того, чтобы снизить нарастающее внутричерепное давление и предотвратить гибель пациента», — пояснил врач-нейрохирург ОКБ Андрей Косолапов.

По словам врача, из-за деформации черепа у пациентов бывают головные боли и колебания внутричерепного давления.

Рязанцу сделали томографию, на основании которой на 3D-принтере изготовили пластиковую модель недостающей части черепа. Она стала формой для импланта. который выглядит «максимально естественно».


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