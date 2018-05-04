Россиянку приговорили к пожизненному сроку за наркотики

Россиянку приговорили к пожизненному сроку за ввоз кокаина во Вьетнам. Изначально жительнице Ростова-на-Дону Марии Дапирке грозила смертная казнь, передает
Женщину задержали еще в 2014 году. На границе у нее обнаружили три килограмма кокаина. При этом россиянка отрицала свою причастность к наркотикам и говорила, что кокаин ей подбросили.
«Общественный фонд Sezimtal уже установил, что девушку подставил наркоторговец Чиб Эзе. Он обещал на ней жениться, при этом сам подкинул ей кокаин в чемодан», — говорится в сообщении.