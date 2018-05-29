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8:10, 29 мая 2018 854
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В Рыбновском районе столкнулись фура и КамАЗ

В Рыбновском районе столкнулись фура и КамАЗ

В Рыбновском районе столкнулись фура и КамАЗ. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло во вторник, 29 мая, на перекрестке трассы М-5 и Малого шоссе.

Информация об аварии уточняется.

Фото Дмитрий Горюшкина


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