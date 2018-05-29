В Рыбновском районе столкнулись фура и КамАЗ. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло во вторник, 29 мая, на перекрестке трассы М-5 и Малого шоссе.
Информация об аварии уточняется.
Фото Дмитрий Горюшкина
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В Рыбновском районе столкнулись фура и КамАЗ. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло во вторник, 29 мая, на перекрестке трассы М-5 и Малого шоссе.
Информация об аварии уточняется.
Фото Дмитрий Горюшкина
© RZN.info
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