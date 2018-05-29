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17:50, 29 мая 2018 329
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Фролов и Карабасов сохранили свои позиции в медиарейтинге глав ЦФО

Фролов и Карабасов сохранили свои позиции в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам апреля глава Рязани Владислав Фролов и и.о. мэра Сергей Карабасов сохранили позиции в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО. Список предоставила компания «Медиалогия».

Фролов остался на 15-м месте из 16, Карабасов — на четвертом из восьми.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 44,7 тысячи СМИ.


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