Фролов и Карабасов сохранили свои позиции в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам апреля глава Рязани Владислав Фролов и и.о. мэра Сергей Карабасов сохранили позиции в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО. Список предоставила компания «Медиалогия».
Фролов остался на 15-м месте из 16, Карабасов — на четвертом из восьми.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 44,7 тысячи СМИ.