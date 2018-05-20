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17:36, 20 мая 2018 465
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В Ряжске убрали свалку. Фото

В Ряжске убрали свалку. Фото

В Ряжске убрали свалку. Фото опубликованы в группе «Ряжский район» «ВКонтакте».

Свалку убрали на улице Вышегородцева. В сообщении отметили, что площадь территории, с которой убрали мусор, составила 200 квадратных метров.


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