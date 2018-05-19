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16:27, 19 мая 2018 312
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Для памятника погибшим в кемеровском ТЦ выковали более сотни вишен

Для памятника погибшим в кемеровском ТЦ выковали более сотни вишен

Для памятника погибшим в кемеровском ТЦ выковали более сотни вишен. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Пятиметровой железное дерево для памятника сделает ульяновская гильдия кузнецов. Кованые ягоды должны быть 40-45 миллиметров в диаметре, размер веточки — 200-250 миллиметров. Памятник отправят в Кемерово после того, как ульяновские кузнецы прикрепят вишни к стволу.

«В акции приняли участие 86 кузнечных мастерских из разных городов России, Белоруссии, посылки продолжают приходить каждый день. Во многих вложены письма с отзывами», — отметил Морозов.

Вишневое дерево установят на месте сгоревшего торгового-центра. Там же разобьют сквер.

Напомним, при пожаре в «Зимней вишне» 25 марта погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Сгоревшее здание начали сносить 15 мая.


После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» ульяновские кузнецы вышли с инициативой создать арт-объект на территории планируемого технопарка в Кемерове – кованое дерево вишни в память о жертвах. На вишневом дереве высотой около пяти метров, разместят присланные из разных уголков света ягоды – по одной или парные. В акции приняли участие 86 кузнечных мастерских из разных городов России, Белоруссии, посылки продолжают приходить каждый день. Во многих вложены письма с отзывами. Акция никого не оставила равнодушным. В Ульяновск прислали более 100 кованых ягод. Я благодарен нашим землякам за их душевный порыв. Подобный памятник нужен не Кемерово, нужен всей России, чтобы мы всегда помнили, как хрупка человеческая жизнь, жизнь детей – особенно. Что каждый на своем месте должен честно делать свое дело – от строителей и пожарных до учителей и чиновников, чтобы трагедия не повторилась. Ведь из-за маленьких и больших халатностей, попустительства разного рода специалистов и чиновников погибли люди. Общество было охвачено горем и многие спросили себя – а я всегда ли до конца остаюсь честным в свой профессии, все ли я делаю так, как положено, не может ли оказаться так, что из за моего разгильдяйства где то случится беда. Эти правильные мысли мы не должны забываться, они должны стать девизом, если хотите, каждого из нас. Поэтому мы поддержали наших земляков в этом благородном деле. Мы поддержали акцию не для пиара, а для того, чтобы память об этой трагедии и выводы, которые сделал из нее каждый из нас, не стерлись за будничными делами и хотим передать частичку ульяновского сопереживания кемеровским братьям.

Публикация от Сергей Морозов (@morozov_si)

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