Рязанцев предупредили о ливнях, граде и грозах

В четверг, 17 мая, рязанское ГУ МЧС
Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.
Непогода возможна до утра 18 мая.
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Фото: Pixabay.com
В четверг, 17 мая, рязанское ГУ МЧС
Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.
Непогода возможна до утра 18 мая.
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