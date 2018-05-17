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13:16, 17 мая 2018 1 685
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Рязанцев предупредили о ливнях, граде и грозах

Рязанцев предупредили о ливнях, граде и грозах

Фото: Pixabay.com

В четверг, 17 мая, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. В ближайшие часы в области ожидаются кратковременные ливни, грозы, в отдельных районах град.

Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.

Непогода возможна до утра 18 мая.


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