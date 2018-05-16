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13:40, 16 мая 2018 368
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В Ермишинском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге

В Ермишинском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге

В Ермишинском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

В среду, 16 мая, участок дороги вблизи поселка Сенин-Пчельник Рязанской области открыли для проезда из-за снижения уровня воды в Оке.

Напомним, проезд был закрыт с 16 апреля.


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Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

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