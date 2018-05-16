В Ермишинском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге. Об этом сообщил
В среду, 16 мая, участок дороги вблизи поселка Сенин-Пчельник Рязанской области открыли для проезда из-за снижения уровня воды в Оке.
Напомним, проезд
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В Ермишинском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге. Об этом сообщил
В среду, 16 мая, участок дороги вблизи поселка Сенин-Пчельник Рязанской области открыли для проезда из-за снижения уровня воды в Оке.
Напомним, проезд
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