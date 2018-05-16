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11:02, 16 мая 2018 194
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Роскачество назвало поддельным треть коньяка в России

Роскачество назвало поддельным треть коньяка в России

Роскачество назвало поддельным треть коньяка в России. Ранее эксперты оценивали долю фальсификата в 40%, передает РБК.

Треть российского коньяка сделана из спирта невиноградного происхождения. Согласно действующему ГОСТу, коньяк получают с помощью перегона столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

15 из 47 исследованных брендов были произведены из более дешевого сырья — пшеничного или картофельного спирта.

В список использующих «неправильные» спирты производителей вошли бренды «Остров Крым», «Людовик», «Бастион», «Легенды Севана», «Русский Крым» и «Крымский статус», Fathers Old Barrel, «Аграв», «Три звездочки», Армянский коньяк «КД», «Белая гвардия», коньяк армянский «Поздравительный», «Три звездочки», «Арман».

Роскачество отмечает, что все указанные бренды являются «условными» нарушителями, поскольку нынешний ГОСТ не содержит метода определения природы сырья.


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