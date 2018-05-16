«Ауди Сервис Рязань» станет спонсором концерта Арсения Трофима и Ольги Гайдук

«Ауди Сервис Рязань» станет официальным спонсором концерта поэтессы Ольги Гайдук и композитора Арсения Трофима. В рамках поэтического тура «Между нами» они выступят в кафе-клубе «Графин» 17 мая.
Ольга Гайдук — автор книги стихов «Между нами», артист Московского театра поэтов. Арсений Трофим — молодой российский композитор.
«Под чуткий аккомпанемент фортепиано состоится большой, доверительный, честный разговор поэтессы с каждым, кто готов слушать, слышать и чувствовать», — анонсировали организаторы.
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