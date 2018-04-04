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15:52, 4 апреля 2018 152
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В марте в Рязанской области родились Юстина и Эрика

В марте в Рязанской области родились Юстина и Эрика

Фото: Pixabay.com

В марте в Рязанской области родились Юстина и Эрика. Об этом сообщил сайт регионального управления ЗАГС.

Рязанцы чаще всего давали сыновьям имена Иван, Егор, Максим, Артем, Дмитрий, Михаил, Александр, Андрей, Кирилл, Илья.

Популярными женскими именами стали Виктория, Анна, Полина, Анастасия, Мария, Валерия, София, Дарья, Ксения.

Среди редких мужских имен — Кузьма, Ефим, Демьян, Глеб, Игнат, Демид, Тихон, Макар, Станислав, Григорий.

Также рязанцы назвали своих дочек Нюшей, Юстиной, Марианной, Донной, Амелией, Евдокией, Ренатой, Эрикой, Ларисой и Венерой.


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