Сасовский полицейский спас из огня женщину. Об этом пишет издательство «
В сообщении отметили, что дым, идущий из дома на улице Малышева, заметил сотрудник полиции Виталий Митрянин, который сразу позвонил пожарным.
Мужчина подбежал к дому, открыл входную дверь и пополз через дым внутрь. В помещении находилась 87-летняя женщина, которую он вынес на улицу.
Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки внутри дома.
Прапорщика Виталия Митрянина представят к награде.
Напомним, возгорание в деревянном доме