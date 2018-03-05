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11:29, 5 марта 2018 3 886
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Сасовский полицейский спас из огня женщину

Сасовский полицейский спас из огня женщину

Фото: Издательство «Пресса»

Сасовский полицейский спас из огня женщину. Об этом пишет издательство «Пресса».

В сообщении отметили, что дым, идущий из дома на улице Малышева, заметил сотрудник полиции Виталий Митрянин, который сразу позвонил пожарным.

Мужчина подбежал к дому, открыл входную дверь и пополз через дым внутрь. В помещении находилась 87-летняя женщина, которую он вынес на улицу.

Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки внутри дома.

Прапорщика Виталия Митрянина представят к награде.

Напомним, возгорание в деревянном доме произошло в субботу, 3 марта.


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