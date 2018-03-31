Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:49, 31 марта 2018 749
 0    0

Весне дорогу. Прогноз погоды в Рязанской области на первую неделю апреля

Весне дорогу. Прогноз погоды в Рязанской области на первую неделю апреля

На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +14 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 2 апреля, температура поднимется до +2 градусов, днем +9 градусов, возможен дождь.

Во вторник ожидается до +3 градусов ночью, дождь и мокрый снег, днем +3 градуса.

В ночь на среду, 4 апреля, похолодает до -2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8.

Сильное потепление ожидается к концу недели: днем в четверг и пятницу пообещали до +12, +14 градусов и солнечную погоду. Ночью температура будет выше нуля.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
18:49, 31 марта 2018
Весне дорогу. Прогноз погоды в Рязанской области на первую неделю апреля
15:09, 31 марта 2018
Это не шутка. 1 апреля в Рязанской области потеплеет до +7 градусов
16:56, 30 марта 2018
В Шацком районе закрыли пешую ледовую переправу
12:59, 30 марта 2018
В субботу в Рязанской области потеплеет до +6 градусов
11:53, 30 марта 2018
Рязань не будет принимать московский мусор — Любимов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Неподъемная ипотека: как вылезти из долговой ямы?

Неподъемная ипотека: как вылезти из долговой ямы?

Что же делать и как действовать, если обстоятельства мешают расплатиться с банком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:05, 22 марта 2018 27 643
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 25 377
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
12:49, 18 марта 2018 21 541
Лариса Долина проголосовала в Рязани
13:06, 28 марта 2018 20 824
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 2
12:44, 23 марта 2018 19 072
Появилось видео дебоша в рязанской маршрутке 2
Все новости
Форум