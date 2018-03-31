Весне дорогу. Прогноз погоды в Рязанской области на первую неделю апреля

На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +14 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 2 апреля, температура поднимется до +2 градусов, днем +9 градусов, возможен дождь.
Во вторник ожидается до +3 градусов ночью, дождь и мокрый снег, днем +3 градуса.
В ночь на среду, 4 апреля, похолодает до -2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8.
Сильное потепление ожидается к концу недели: днем в четверг и пятницу пообещали до +12, +14 градусов и солнечную погоду. Ночью температура будет выше нуля.