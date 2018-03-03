«Простоквашино» вернется на экраны уже в апреле

Киностудия «Союзмультфильм» представила новые серии легендарного мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщил ее пресс-релиз.

В пятницу, 2 марта, в столичном кинотеатре «Москва» состоялся специальный пресс-показ двух новых серий о героях «Простоквашино». Отмечается, что зрители очень тепло приняли премьеру.

«Для нас „Простоквашино“ — это, конечно, возрождение киностудии, и мы очень трепетно относимся к этому проекту. Создание первой серии заняло у нас четыре месяца чистой работы и 6 месяцев подготовки. Это самый долгий период, потому что начинать всегда сложно. Соответственно, к концу года мы планируем собрать пул из 8-10 серий, которые уже можно будет посмотреть на телеканалах», рассказала Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм».

В новых сериях художники постарались сделать героев мультфильма «максимально узнаваемыми».

«Со времени выхода „Зимы в Простоквашино“ — последней серии трилогии — дядя Федор чуть подрос, и ему уже исполнилось 9 лет. Он все еще ребенок, но уже очень продвинутый и очень решительный. Кстати, у дяди Федора появилась маленькая сестренка, тот самый ребенок, которого они с папой так хотели где-то достать… Характеры Шарика и Матроскина не изменились, усилились только отрицательные черты их характеров: они взрослеют, надоедают друг другу», —

Дядю Федора озвучивает Алексей Онежин, Шарик говорит голосом Гарика Сукачева, почтальона Печкина озвучивает Иван Охлобыстин, папу — Андрей Тенетко, маму — Юлия Меньшова.

Все 30 серий нового «Простоквашино» будут рисованными, технологическое новшество заключается в том, что карандаши были заменены на стилусы.

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев также прокомментировал выход долгожданного продолжения: «Во время работы над созданием мультфильма мы стали пытаться переходить на технологии компьютерной графики, не потеряв принцип рисованной мультипликации. Мы хотели найти баланс между классическим подходом и современными технологиями, которые позволят нам произвести запланированное количество серий».

В этом году киностудия празднует 40-летний юбилей выхода на экраны первой серии трилогии — «Трое из Простоквашино», к чему и приурочен выпуск новых серий.