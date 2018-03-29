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16:58, 29 марта 2018 352
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В Рязанской области осудили руководителя преступной группы, распространявшей оружие и боеприпасы

В Рязанской области осудили руководителя преступной группы, распространявшей оружие и боеприпасы

В Рязанской области осудили руководителя преступной группы, распространявшей оружие и боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2014 году подсудимый незаконно приобрел боеприпасы и взрывчатые вещества и хранил до того, как их нашли правоохранительные органы. С августа по ноябрь 2016 года из корыстных побуждений обвиняемый создал и возглавил организованную группу из четырех человек для сбыта большого количества боеприпасов и огнестрельного оружия.

В феврале и апреле 2017 года группа продала правоохранителям автомат Калашникова с 30 патронами с самодельным прибором бесшумной стрельбы, изготовленный пистолет Макарова с восемью патронами, изготовленный пистолет-пулемет «Скорпион» с 98 патронами, два изготовленных пистолета Токарева, две ручные гранаты РГД-5 со взрывателями, пистолет «ПМ-СО» с 56 патронами.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 222, части 1 статьи 222, части 1 статьи 222.1 и назначили четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Фото КалашниковMedia


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