Рязанских предпринимателей обяжут убирать прилегающую территорию

В четверг, 29 марта, депутаты городской думы назначили слушания об изменениях правила благоустройства.
Новой редакцией планируется уточнение понятий «благоустройства территории» и «прилегающей территории».
Также проект обяжет рязанских собственников зданий убирать прилегающую территорию. Нововведения не коснутся владельцев квартир в многоэтажках.
Слушания пройдут 13 апреля в малом зале администрации Рязани (улица Радищева, дом N28). Начало в 15:00. Предложения по проекту будут принимать в кабинете N30 по тому же адресу с 3 по 12 апреля.