В Шиловском районе московский предприниматель незаконно выпилил 130 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники лесничества установили, что в феврале-марте злоумышленники спилили 56 кубометров деревесины. В лесу они нашли три бензопилы.
Полицейские установили, что к преступлению причастен 56-летний предприниматель из Московской области. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК (Незаконная рубка лесных насаждений). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.