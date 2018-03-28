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12:49, 28 марта 2018 355
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В Шиловском районе московский предприниматель незаконно выпилил 130 деревьев

В Шиловском районе московский предприниматель незаконно выпилил 130 деревьев

Фото: Pixabay.com

В Шиловском районе московский предприниматель незаконно выпилил 130 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники лесничества установили, что в феврале-марте злоумышленники спилили 56 кубометров деревесины. В лесу они нашли три бензопилы.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 56-летний предприниматель из Московской области. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК (Незаконная рубка лесных насаждений). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.


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Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

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