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17:22, 23 марта 2018 342
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Следователи просят помочь в опознании мужчины, тело которого нашли в лесу под Рязанью

Следователи просят помочь в опознании мужчины, тело которого нашли в лесу под Рязанью

Фото: Pixabay.com

Следователи просят помочь в опознании мужчины, тело которого нашли в лесу под Рязанью. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Башкирии.

Труп мужчины обнаружили 27 декабря 2017 года около 15:00 в лесном массиве, в 4,4 километра в восточном направлении от деревни Лопухи Рязанского района. Тело с повреждениями криминального характера было частично присыпано землей.

«Поскольку до настоящего времени личность погибшего не установлена, органы следствия СКР по Рязанской области обращаются ко всем гражданам, кому что-либо может быть известно о личности указанного мужчины и (или) об обстоятельствах совершенного убийства, позвонить по указанным телефонам», — говорится в сообщении.

Тем, кто может помочь следствию, просят звонить по телефонам: 8 (4912)37-36-97 (Рязанский межрайонный следственный отдел) или 02.


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