Следователи просят помочь в опознании мужчины, тело которого нашли в лесу под Рязанью. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Башкирии.
Труп мужчины обнаружили 27 декабря 2017 года около 15:00 в лесном массиве, в 4,4 километра в восточном направлении от деревни Лопухи Рязанского района. Тело с повреждениями криминального характера было частично присыпано землей.
«Поскольку до настоящего времени личность погибшего не установлена, органы следствия СКР по Рязанской области обращаются ко всем гражданам, кому что-либо может быть известно о личности указанного мужчины и (или) об обстоятельствах совершенного убийства, позвонить по указанным телефонам», — говорится в сообщении.
Тем, кто может помочь следствию, просят звонить по телефонам: 8 (4912)37-36-97 (Рязанский межрайонный следственный отдел) или 02.