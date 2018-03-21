Напавшему на рыбновца мужчине грозит до семи лет тюрьмы

Напавшему на рыбновца мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили на сайте регионального
35-летний мужчина сообщил в полицию о том, что на него напала пара неизвестных, избили и похитили мобильный телефон.
Выяснилось, что на него набросился прохожий, повалил и стал избивать. Между ударами пострадавший услышал, что он, якобы, задел девушку нападавшего.
Злоумышленник попытался снять с пальца местного жителя золотое колько, но когда ему этого сделать не удалось, он забрал его сотовый телефон.
Полицейские опросили местных жителей и установили личности похожих по описанию молодых людей — 26-летнего парня и 25-летней девушки.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
Напомним, инцидент