Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:46, 21 марта 2018 316
 0    0

Напавшему на рыбновца мужчине грозит до семи лет тюрьмы

Напавшему на рыбновца мужчине грозит до семи лет тюрьмы

Напавшему на рыбновца мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

35-летний мужчина сообщил в полицию о том, что на него напала пара неизвестных, избили и похитили мобильный телефон.

Выяснилось, что на него набросился прохожий, повалил и стал избивать. Между ударами пострадавший услышал, что он, якобы, задел девушку нападавшего.

Злоумышленник попытался снять с пальца местного жителя золотое колько, но когда ему этого сделать не удалось, он забрал его сотовый телефон.

Полицейские опросили местных жителей и установили личности похожих по описанию молодых людей — 26-летнего парня и 25-летней девушки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 марта.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:04, 21 марта 2018
Двое рязанцев до смерти забили приятеля за кражу ножей
13:48, 21 марта 2018
Рязанцы пожаловались на обслуживание лифтов в Канищеве
13:46, 21 марта 2018
Напавшему на рыбновца мужчине грозит до семи лет тюрьмы
13:42, 21 марта 2018
Сбербанк отметил Международный день клиента
13:19, 21 марта 2018
Мединский назвал сроки открытия Рязанского цирка 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 801
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 21 588
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 876
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 084
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 413
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум