В Рязани несколько раз перекроют улицу для строительства развязки на М-5

С субботы, 17 марта, в Рязани несколько раз перекроют движение по улице Ситниковской из-за строительства развязки на пересечении Михайловского шоссе и М-5. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
Проезд транспорта будут запрещать в течение четырех ночей. В это время установят железобетонные балки на эстакаде. «Улица Ситниковская в районе работ будет полностью закрыта не более чем на 45 минут, рассчитанных на монтаж одной балки», — говорится в сообщении.
17 марта движение ограничат с 4:00 до 5:00 часов. В три последующих дня перекрытие запланировано в период с 4:00 до 6:00 с перерывом для пропуска транспорта.