Скопинцы предстанут перед судом за незаконную торговлю оружием

Двое скопинцев предстанут перед судом за незаконную торговлю оружием. Об этом сообщила
Установлено, что мужчины действовали в составе организованной группы, в которую также входили рязанец и житель Московской области. С февраля по апрель 2017 года они продали шесть единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. В частности, у злоумышленников купили два автомата Калашникова, два пистолета Макарова, две ручные осколочные гранаты и самодельную взрывчатку.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 222 УК РФ.