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11:46, 2 февраля 2018 613
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В жилом дворе в Рыбном благоустроили аллею. Фото

В жилом дворе в Рыбном благоустроили аллею. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В жилом дворе в Рыбном благоустроили аллею. Николай Любимов осмотрел новый парк во время рабочей поездки в Рыбновский район в пятницу, 2 февраля.

Территорию обустроили на улице Большой в районе домов №№ 4-а, 4-б, 4-в, 4-г, а также №6 и №12.

На благоустройство Рыбного в рамках программы благоустройства города из федерального бюджета выделили два с половиной миллиона рублей, из регионального — 716 тысяч 808 рублей и 337 тысяч 444 рубля выделили на ремонт власти муниципалитета. На эти средства в Рыбном уложили тротуарную плитку на площади в 1000 кв. м, установили 11 лавочек, 11 урн, 11 цветников, семь вазонов, в центре города готовят площадку для сцены. Помимо этого, высажена ель, березовые и дубовые аллеи на площади около 33 соток.

Также в городе обустроили площадку для выгула собак и наладили освещение улиц. Власти города привели в порядок три двора, в которых располагается десять многоквартирных домов. В одном из них установили хоккейную коробку для занятий школьников.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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