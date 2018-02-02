В сгоревшем доме Рыбновского района обнаружили два трупа

В сгоревшем доме села Новоселки Рыбновского района обнаружили два трупа. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Личности погибших пока не установлены. Причину возгорания также выясняют.
Напомним,
Фото издательства «Пресса»
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В сгоревшем доме села Новоселки Рыбновского района обнаружили два трупа. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Личности погибших пока не установлены. Причину возгорания также выясняют.
Напомним,
Фото издательства «Пресса»
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанская область присоединится к проекту восстановления торфяных болот
|
cледующая новость →За месяц в ГИБДД возбудили более 50 дел из-за снега на рязанских дорогах
RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.