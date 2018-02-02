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9:44, 2 февраля 2018 1 493
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В сгоревшем доме Рыбновского района обнаружили два трупа

В сгоревшем доме Рыбновского района обнаружили два трупа

В сгоревшем доме села Новоселки Рыбновского района обнаружили два трупа. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Личности погибших пока не установлены. Причину возгорания также выясняют.

Напомним, пожар в жилом доме произошел в четверг, 1 февраля. На вызов выезжали три расчета.

Фото издательства «Пресса»


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