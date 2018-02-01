Рязанцев пригласили на любительский турнир по хоккею

Рязанцев пригласили на открытый любительский турнир по хоккею «Мы вместе». Соревнования организовали по поручению и.о. главы администрации Сергея Карабасова, сообщила
Турнир пройдет в субботу, 3 февраля, на площади Победы. Начало в 16:00. поучаствовать смогут все желающие в возрасте от 18 лет. В состав каждой команды войдут четыре человека. Главное условие — наличие защитной формы: хоккейный шлем, щитки.
Заявки принимаются с 1 февраля до 16:00 2 февраля на электронную почту
«Продолжительность матча — два периода по пять минут с перерывом две минуты. Правила соревнований устанавливает судейская коллегия и утверждается совместно с представителями команд непосредственно в день проведения матча. Для этого последним необходимо явиться к месту проведения турнира 3 февраля в 15:20», — говорится в сообщении.
Победители турнира получат награды и призы от администрации Рязани.