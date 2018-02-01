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17:28, 1 февраля 2018 1 113
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Рязанцев пригласили на любительский турнир по хоккею

Рязанцев пригласили на любительский турнир по хоккею

Рязанцев пригласили на открытый любительский турнир по хоккею «Мы вместе». Соревнования организовали по поручению и.о. главы администрации Сергея Карабасова, сообщила пресс-служба мэрии.

Турнир пройдет в субботу, 3 февраля, на площади Победы. Начало в 16:00. поучаствовать смогут все желающие в возрасте от 18 лет. В состав каждой команды войдут четыре человека. Главное условие — наличие защитной формы: хоккейный шлем, щитки.

Заявки принимаются с 1 февраля до 16:00 2 февраля на электронную почту sportl96@yandex.ru.

«Продолжительность матча — два периода по пять минут с перерывом две минуты. Правила соревнований устанавливает судейская коллегия и утверждается совместно с представителями команд непосредственно в день проведения матча. Для этого последним необходимо явиться к месту проведения турнира 3 февраля в 15:20», — говорится в сообщении.

Победители турнира получат награды и призы от администрации Рязани.


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