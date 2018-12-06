«Барс Премиум» пригласил рязанцев на танцевальное шоу

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В программе показательные выступления детских коллективов «Поколение Во! Время» и «20.13».
Родители, планирующие записать детей в школу танцев, смогут познакомиться с преподавателями детского центра, методикой преподавания и современным оборудованием танцевальных залов.
«Участников мероприятия ждет наша новинка — презентация школы танца для взрослых. Каждый гость будет являться участником розыгрыша. Мы разыграем два абонемента в детскую и взрослую школы танцев на месяц», — анонсировала директор центра «Барс Премиум» Елена Черникова.
Получить более подробную информацию и записаться на мероприятие можно по телефону: 8 (4912) 779-300.