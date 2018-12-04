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11:10, 4 декабря 2018 1 187
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Строительство двух трехэтажек в центре Рязани одобрили по итогам слушаний

Строительство двух трехэтажек в центре Рязани одобрили по итогам слушаний

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру предоставить ООО «Адамант» разрешение на увеличение плотности застройки на двух участках в центре Рязани. Заключение официально опубликовали во вторник, 4 декабря.

Застройщик намерен построить трехэтажный дом с подземным паркингом на 54 машино-места по адресу: улица Горького, 62. На первом этаже расположатся нежилые помещения.

Еще одна трехэтажка появится в глубине квартала за домами №№ 41 и 43 на улице Радищева.

Ранее вопрос обсуждался на слушаниях, окончательное решение по проекту примет рязанская администрация.


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