В Рязанской области осудили женщину, похитившую крупную сумму из открытой квартиры

В Рязанской области осудили женщину, которая похитила 51 тысячу из незапертой квартиры. Об этом сообщил
Женщину осудили по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Она полностью признала вину на судебном заседании.
Подсудимой назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Ее обязали не менять место жительства без уведомления специализированного органа, а также являться в специализированный орган, контролирующий поведение условно осужденных.
Приговор не вступил в законную силу.