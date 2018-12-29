Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:20, 29 декабря 2018 1 737
 0    0

В Рязанской области осудили женщину, похитившую крупную сумму из открытой квартиры

В Рязанской области осудили женщину, похитившую крупную сумму из открытой квартиры

В Рязанской области осудили женщину, которая похитила 51 тысячу из незапертой квартиры. Об этом сообщил сайт Сасовского районного суда.

Женщину осудили по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Она полностью признала вину на судебном заседании.

Подсудимой назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ее обязали не менять место жительства без уведомления специализированного органа, а также являться в специализированный орган, контролирующий поведение условно осужденных.

Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:41, 29 декабря 2018
Рязанцев предупредили об опасности катания на «ватрушках», привязанных к машинам
21:00, 29 декабря 2018
Активисты нашли нарушения в квартирах, построенных для детей-сирот в Скопинском районе
20:20, 29 декабря 2018
В Рязанской области осудили женщину, похитившую крупную сумму из открытой квартиры
19:40, 29 декабря 2018
Полицейский Дед Мороз поздравил с Наступающим детей сотрудников МВД
19:00, 29 декабря 2018
Рязанцев пригласили на фестиваль пирожков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:27, 16 декабря 2018 21 141
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
18:18, 20 декабря 2018 18 368
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
13:57, 16 декабря 2018 16 692
Главную новогоднюю елку страны срубили в Щелковском районе
19:03, 22 декабря 2018 16 648
За 2018 год в Рязани выросло количество медицинских туристов 3
19:26, 22 декабря 2018 14 479
Четверо из найденных в лесу под Рязанью щенков вновь оказались на улице — соцсети
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум