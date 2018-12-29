Полицейский Дед Мороз поздравил с Наступающим детей сотрудников МВД

Полицейский Дед Мороз поздравил с Наступающим юных рязанцев и детей сотрудников регионального УМВД. Особое внимание волшебник уделил семьям сотрудников полиции, находящихся в длительных командировках, сообщила
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей и пожелали им счастья в новом году. Те, в свою очередь, рассказали сказочным персонажам стихотворения и вручили им рисунки и открытки.
«В преддверии и в первые дни нового года праздничные визиты Полицейского Деда Мороза и Снегурочки к детям сотрудников полиции, в подшефные школы-интернаты и в семьи, где ребята оказались в сложной жизненной ситуации, пройдут во всех районах области», — говорится в сообщении.