Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:40, 29 декабря 2018 509
 0    0

Полицейский Дед Мороз поздравил с Наступающим детей сотрудников МВД

Полицейский Дед Мороз поздравил с Наступающим детей сотрудников МВД

Фото: УМВД по Рязанской области

Полицейский Дед Мороз поздравил с Наступающим юных рязанцев и детей сотрудников регионального УМВД. Особое внимание волшебник уделил семьям сотрудников полиции, находящихся в длительных командировках, сообщила пресс-служба управления.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей и пожелали им счастья в новом году. Те, в свою очередь, рассказали сказочным персонажам стихотворения и вручили им рисунки и открытки.

«В преддверии и в первые дни нового года праздничные визиты Полицейского Деда Мороза и Снегурочки к детям сотрудников полиции, в подшефные школы-интернаты и в семьи, где ребята оказались в сложной жизненной ситуации, пройдут во всех районах области», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:41, 29 декабря 2018
Рязанцев предупредили об опасности катания на «ватрушках», привязанных к машинам
21:00, 29 декабря 2018
Активисты нашли нарушения в квартирах, построенных для детей-сирот в Скопинском районе
20:20, 29 декабря 2018
В Рязанской области осудили женщину, похитившую крупную сумму из открытой квартиры
19:40, 29 декабря 2018
Полицейский Дед Мороз поздравил с Наступающим детей сотрудников МВД
19:00, 29 декабря 2018
Рязанцев пригласили на фестиваль пирожков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:27, 16 декабря 2018 21 141
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
18:18, 20 декабря 2018 18 368
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
13:57, 16 декабря 2018 16 692
Главную новогоднюю елку страны срубили в Щелковском районе
19:03, 22 декабря 2018 16 648
За 2018 год в Рязани выросло количество медицинских туристов 3
19:26, 22 декабря 2018 14 479
Четверо из найденных в лесу под Рязанью щенков вновь оказались на улице — соцсети
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум