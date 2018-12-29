На рязанских фермах посчитали свиней. Об этом сообщил
Отмечается, что в регионе содержится почти 245 тысяч свиней, что на 158 тысяч больше чем в 2007 году.
«С 2007 года производство свиней в регионе увеличилось на 870,2% или на 32,2 тысяч тонн. Причем 89% валового производства приходится на сельскохозяйственные предприятия, где по итогам года ожидается получить не менее 38 тысяч тонн свиней на убой в живом весе», — отметили в сообщении.
Основной рост получили за счет увеличения поголовья свиней и производства свинины на новых свинокомплексах русской аграрной группы, ООО «Вердазернопродукт», ООО «Рязанский бекон» Сараевского района, а также реконструированного АО «Рязанский свинокомплекс» Рязанского района.
Самым крупным свинокомплексом региона с годовым производством свиней около 30 тысяч тонн является ООО «Вердазернопродукт».