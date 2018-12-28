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16:57, 28 декабря 2018 305
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В Кораблинском районе сторож срезал со столбов три километра проводов

В Кораблинском районе сторож срезал со столбов три километра проводов

В деревне Моловка Кораблинского района задержали мужчину, который украл три с половиной километра электропроводов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился руководитель предприятия электросети, который сообщил, что с участка пропали провода.

Оперативники выехали на место и выяснили, что этот участок отключили для проведения ремонтных работ. Поэтому точную дату, когда были срезаны провода, сразу выявить не удалось.

В разговоре полицейского с местным жителем мелькнули сведения, что 43-летний житель деревни «наверное, опять начал по столбам лазать».

Оказалось, что мужчина, про которого зашел разговор, ранее работал на линий электропередач и у него были «кошки» — специальные полукруглые крючки для ног, помогающие взбираться на вертикальные деревянные столбы.

В ходе проверки выяснилось, что 43-летний житель деревни ночью во время своих дежурств по охране постройки на машине подъезжал к ЛЭП, с помощью «кошек» поднимался по столбам, срезал провода и загружал их в багажник.

Затем он прятал их в укромном месте, чтобы впоследствии подготовить для сдачи на металлолом. Похищенное изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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